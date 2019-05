De slechtste eigenschap van Anuna? "Ze is arrogant"

De slechtste eigenschap van Anuna De Wever? Dat is volgens haar zussen duidelijk: "Anuna is arrogant", zeggen ze aan Cathérine Moerkerke. Zij volgde Anuna De Wever voor Telefacts, en dat levert unieke beelden op.

De 17-jarige klimaatactivist praat in de reportage over haar gender, haar liefde voor het klimaat en de liefde voor haar gezin. Ook haar zussen spreken openhartig over Anuna. Ze bewonderen haar motivatie voor het klimaat. Wanneer de vraag is wat haar slechtste eigenschap is, is het antwoord wel duidelijk: “Anuna is arrogant”.

‘Anuna, no way back’, vanavond om 23u15 in Telefacts.

Bekijk ook: