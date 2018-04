De Reus: Familie Chris B. geeft DNA aan gerecht

De familie van Chris B. gelooft nog altijd dat hij 'de Reus' is, en daarom wil men nieuw DNA van de overleden rijkswachter aan het gerecht geven. Dat schrijft Geert Lenssens, de advocaat van de broer van Chris B. op Twitter.

Het gerecht onderzoekt het nieuwe spoor naar Chris B. sinds februari 2017. Toen werd een pv opgesteld waarin staat dat slachtoffer David Van de Steen gecontacteerd was door iemand hem inlichtte over ex-rijkswachter. Die had, volgens zijn broer, op zijn sterfbed in 2015 gezegd dat hij bij de Bende van Nijvel was.

Groep Diane

Christiaan B. maakte tot begin de jaren 80 deel uit van de Groep Diane, de speciale eenheid van de Belgische rijkswacht. Zijn broer werd al enkele keren verhoord in het onderzoek. Volgens de speurders gaf hij pas in het derde verhoor formeel toe dat zijn broer hem vertelde dat hij aan feiten van de Bende deelnam.

De familie van de man reageert "met ongeloof en verontwaardiging op de ongelukkige communicatie via 'gerechtelijke bronnen'", schrijft Lenssens op Twitter. "Ze wil dat de waarheid met alle wettelijke middelen aan het licht komt en wil DNA met analyses aan het gerecht ter beschikking stellen."

