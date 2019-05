De politieman die een arrestant had mishandeld, is vrijgelaten

De politieman die een arrestant had mishandeld, is door het Brusselse parket vrijgelaten. Dat meldt zijn advocaat. Hij werd gisterenochtend opgepakt nadat er een vido verspreid was van hoe de man in Sint-Jans-Molenbeek een man overmeesterde en slagen gaf.

Op de beelden die dinsdag verspreid werden, is te zien hoe een eerste agent een man overmeesterd heeft en op de grond geduwd heeft in de Pastorijstraat in Sint-Jans-Molenbeek, andere agenten komen aangereden in een terreinwagen. De agent die achter het stuur van die terreinwagen zat, stapt vervolgens uit en trapt de overmeesterde man tweemaal tegen het hoofd. Hoewel de eerste politieman meteen "stop" roept, dient de tweede agent de overmeesterde man nog twee vuistslagen toe, ook op het hoofd.

Op basis van de verspreide beelden is een proces-verbaal opgesteld tegen de betrokken politieman en is een intern onderzoek geopend. De politieman is gisteren op non-actief gezet en werd 24 uur vastgehouden. Intussen is hij weer vrijgelaten.

