De medicatie tegen progeria werkt

Een experimenteel medicijn, Lonafarnib, zorgt dat kinderen met de ziekte progeria, langer leven. Kinderen met progeria worden heel snel oud en vieren gemiddeld maximaal hun twaalfde verjaardag. Het medicijn zou hen twee jaar extra geven, dat is nu bewezen. De bekende Vlaamse progeriapatiënt Michiel Vanderweert, één van de patiënten die het middel hebben getest, is intussen zelfs al negentien.

In 2007 startte Michiel in Amerika met het testen van een medicijn tegen de verouderingsziekte. Dat deed hij samen met 26 andere kinderen, waaronder Michiels zus Amber. Ze zouden er twee jaar langer door leven en dus zo’n veertien jaar kunnen worden..

De meeste kinderen met de ziekte sterven aan een hartinfart, omdat hun aders stijf worden, waardoor hun bloed er niet meer door kan. Door het medicijn zouden de aders veel soepeler blijven en kan het bloed veel beter doorvloeien

De resultaten van de studie zijn nu bekend: door het middel Lonafarnib zouden progeriapatiënten gemiddeld twee jaar langer leven. Michiel is intussen zelfs al negentien, z'n zus Amber is nu twaalf. Voor de ouders van andere patiënten is het resultaat van de studie ontzettend hoopvol.