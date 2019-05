De mars voor Julie in Antwerpen: dit moet je weten

Er wordt voor de mars tegen seksueel geweld in Antwerpen, morgen, veel volk verwacht. De mars vertrekt om 14 uur op het Astridplein en komt er na de moord op Julie van Espen (23) uit Schilde.

Minstens 8000 man, al kan de politie moeilijk het precieze aantal mensen inschatten. Ze raadt in ieder geval aan om op tijd naar Antwerpen te komen.

De mars vertrekt op hetg Astridplein. De optocht gaat de hele stad door, ze gaan via de Keyserlei en de winkelstraat Meir naar de Groenplaats, en dan steken ze recht door richting Schelde, om te eindigen op het Steenplein. In totaal een goeie 2 kilometer.

De politie leidt alles in goede banen, samen met ook nog eens 400 stewards. De politie roept op om op tijd te komen, want er rijden geen extra treinen of bussen. De mars eindigt op het autovrij gemaakte Steenplein,met een stiltemoment, voor Julie.