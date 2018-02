De Lijn verwacht vrijdag grote hinder

Vervoersmaatschappij De Lijn verwacht dat de staking van de drie vakbonden op vrijdag 16 februari haar dienstverlening ernstig zal verstoren. Ze raadt de mensen daarom aan om een alternatief te zoeken voor hun verplaatsingen met de tram en bus.

De vakbonden staken komende vrijdag tegen de geplande reorganisatie bij De Lijn. Omdat ook de bedienden mee zullen staken, verwacht de vervoersorganisatie dat ze slechts sporadisch overzichten zullen kunnen maken van de ritten die wel rijden.

“De kans is groot dat de informatie over de hinder voor de dienstverlening slechts globaal en onvolledig zal zijn. Vanaf 7 uur is de beschikbare info online te raadplegen via www.delijn.be”, klinkt het in een persbericht.

De Lijn raadt klanten aan om die dag alternatief vervoer te zoeken voor hun verplaatsingen.

