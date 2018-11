De Lijn verplaatst stations Brussel-Noord als hinder aanhoudt

Als het Brussels Gewest de overlast aan het Noordstation niet aanpakt tegen 23 november, zal De Lijn zijn bushaltes verplaatsen. Dat meldt De Lijn zelf.

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn zal haar bussen vanaf maandag 26 november mogelijk andere begin- en eindhaltes geven aan het Brusselse Noordstation als het Brussels Gewest tegen 23 november de overlast aan het station niet aangepakt heeft. Voor de veiligheid van de reizigers en medewerkers zullen dertig buslijnen de passagiers vanaf dan afzetten aan de zijkant van het station, voor het gebouw van BNP Paribas. De vertrekhalte zal aan het Rogierplein komen. Dat meldt De Lijn vandaag.

"Ondanks verschillende contacten met de betrokken instanties hebben we vastgesteld dat de situatie niet verbetert voor onze reizigers en medewerkers. Omdat voor ons de grens nu echt wel bereikt is, passen we noodgedwongen de bediening van Brussel Noord aan als het Brussels Gewest niet ingrijpt", zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn.