De Lijn gaat staken op 16 februari

De vakbonden roepen op tot een algemene 24 urenstaking bij vervoersmaatschappij De Lijn op vrijdag 16 februari. Dat bevestigt vakbond ACV aan VTM NIEUWS. Het personeel maakt zich zorgen over de geplande herstructurering bij De Lijn.

De Lijn gaat snoeien in het aantal managementfuncties en bedienden. In totaal gaat het om 286 mensen. Ontslagen zijn er niet gepland, maar het personeel is wel ongerust. “We schakelen nu een versnelling hoger”, zegt ACV-secretaris Jan Coolbrandt.

De vervoersmaatschappij wil de herstructurering opvangen via (brug)pensioen. Ze zal spontane vertrekkers ook niet vervangen.

Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de impact zal zijn van de staking. De Lijn vertelt aan VTM NIEUWS dat ze een stakingsaanzegging heeft ontvangen. Het is niet de eerste keer dat de vakbonden zo een aanzegging indienen in het dossier over de reorganisatie bij de vervoersmaatschappij.