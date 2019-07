De leegste Gentse Feesten ooit: “Het is rampzalig”

Klagen willen ze niet, de organisatoren. Maar het is intussen voor iedereen duidelijk: het zal geen evidentie worden om uit de kosten te komen. Allemaal hebben ze inspanningen gedaan om een namiddagprogrammatie op poten te zetten, maar de voorbije namiddagen was er geen kat. Donderdagmiddag zelfs letterlijk niemand.

Desolaat. Een spookstad. Dat was Gent gisteren. En geen stad in feeststemming. Heel wat kramen bleven tot ver na de middag gesloten. Niemand koopt immers warme hamburgers of dorito’s bij 40 graden. Los daarvan nog: er was gewoon niemand. Van het Zuidpark tot het Veerleplein: de feestenzone was leeg. Zo leeg was het in de namiddag nog nooit, zelfs niet in de jaren toen nog geen nadruk werd gelegd op namiddagprogrammatie.

“Het is gewoon rampzalig”, zegt Xavier Cloet van stuntplein Bata. “We hebben alvast het wereldrecord ‘meer personeel dan gasten’ gebroken. Hier zit ’s middags 30 man of zo. Terwijl we wel met een team van 100 mensen werken. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar toch. Gelukkig is het te warm om te panikeren over onze inkomsten, en gaan we ervan uit dat het weekend alles goed zal maken.”

Op Trefpunt was gisteren een optreden aan de gang met minder dan 10 toeschouwers. In de Belfortstraat liep er zelfs om 17 uur niemand. De springkastelen in het Zuidpark bleven leeg. Op het Sint-Baafsplein voelde het alsof je levend gebraden werd. Op de Korenmarkt pikten volwassenen de zwembadjes voor kindjes in.

“Onze dagverkoop valt inderdaad zo goed als volledig weg”, zeggen Ivan Saerens en Katleen Haentjens van Onder De Draak vzw op het Sint-Baafsplein. Gelukkig ligt het zwaartepunt van onze programmatie ’s avonds, en dan zijn er wel mensen. Eens het afkoelt, komen ze buiten. We zien natuurlijk een tendens, maar het is te vroeg voor cijfers. De avondverkoop maakt veel goed. We denken trouwens dat het voor de horeca nog veel erger is dan voor ons. Het is gewoon te warm om een terrasje te doen.”

Kermiskramen dicht

En inderdaad, sommige winkels en horecazaken blijven gewoon dicht. Het is geen weer om mosselen te eten. Koffiezaak Peaberry in de Limburgstraat bijvoorbeeld hing een briefje uit dat ze maar om 16 uur zouden openen. Maar zelfs dan was het nog stil in de stad. Er kwam ook geen kat naar de kermis op de Vrijdagmarkt, waar het overgrote deel van de kramen dan ook gewoon dicht bleef. Pas na 19 uur begonnen de mensen erdoor te komen.

Vanaf vrijdag zou het gewoon mooi weer moeten worden, maar voor het weekend wordt (voorlopig nog) regen voorspeld. Het zullen alvast wat het weer betreft, de meest extreme feesten ooit worden.