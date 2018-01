De Kesel: "Nooit klachten gehad over Poppe"

Kardinaal Jozef De Kesel getuigt vandaag op het assisenproces van Ivo Poppe, bijgenaamd de 'Diaken des Doods'. De Kesel was bisschop toen Poppe nog diaken was in Wevelgem, en daarom wordt verwacht dat hij een positief beeld zal schetsen van Poppe. De Kesel heeft gezegd dat hij nooit klachten heeft ontvangen over de beschuldigde, die wordt beschuldigd van tien moorden.

Het gebeurt niet elke dag dat er een kardinaal verschijnt in een gerechtsgebouw. Het proces rond de diaken doet dan ook heel wat stof opwaaien. Poppe is naar assisen gestuurd voor tien moorden. Daarvan heeft hij er al zes bekend, de vier andere slachtoffers waren naaste familieleden van Poppe.

"Ik kan alleen getuigen dat ik nooit klachten gehoord heb over hem, er zijn nooit negatieve berichten gekomen over de uitoefening van zijn taak", aldus Jozef De Kesel.

Bekijk ook: