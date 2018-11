De keerzijde van 2,17% loonindexering: twee jaar geen opslag

De komende twee jaar hoeven Belgische werknemers niet op een loonstijging te rekenen. Ja, er is de indexering van 2,17 procent, maar los daarvan bedraagt de marge om de weddes te verhogen 0 procent, zegt de socialistische vakbond ABVV. “Dit zal de sociale onrust aanwakkeren.”

Dinsdag bleek nog uit een schatting van hr-bedrijf Acerta dat de lonen van bijna een half miljoen bedienden volgend jaar met ruim 2,17 procent zullen worden geïndexeerd. Een gevolg van de hoge inflatie, waardoor de weddes in ons land automatisch aangepast worden aan de stijgende levenskosten. Maar wie hoopte dat er daarnaast nog een extra stijging zou inzitten, dreigt van een kale reis terug te komen.

Volgens de socialistische vakbond, die zich baseert op cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, is er de komende twee jaar “nauwelijks of geen ruimte” voor een echte opslag. In België is de totale loonkoststijging immers wettelijk begrensd, om te vermijden dat er een grotere toename is dan in onze buurlanden. Bedoeling is om de concurrentiekracht van onze bedrijven te beschermen.

ABVV-voorzitter Robert Vertenueil vindt zo’n loonblokkering onaanvaardbaar. “De laatste vier jaar is de koopkracht van de gezinnen al gedaald.” Hij waarschuwt voor “een explosieve toestand” en nog meer sociale onrust als de regering geen geste doet voor de burgers.

