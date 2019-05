De interim-directeur van Unicef dient klacht in wegens laster en eerroof

Bernard Sintobin, de interim-directeur van Unicef België die afgelopen weekend een stap opzij moest zetten, gaat een klacht indienen wegens "laster en eerroof" tegen onbekenden. Dat meldt zijn advocaat, Patrick Hofströssler.

Sintobin wordt genoemd in een lopend onderzoek naar mogelijke fraude die begaan is door een Belgische vzw in Guatemala die adopties naar ons land organiseerde.

Sintobin volgde dinsdag 7 mei Olivier Marquet op als interim-directeur van Unicef België. Op Twitter legde televisiemaker Eric Goens vrijdag de link tussen Sintobin en de Belgische adoptievereniging Hacer Puente. "Bernard Sintobin (...) is jarenlang penningmeester geweest van Hacer Puente, (dat) in Guatemala tientallen kinderen heeft verhandeld", schreef hij. Goens maakte eerder dit jaar een reportage over twee vrouwen die via dat kanaal geadopteerd werden. Zelf ontkent de advocaat van Sintobin maandag de "valse beschuldigingen en insinuaties".