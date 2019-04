De Harelbeek is de meest vervuilde beek van Europa

De Harelbeek in het West-Vlaamse Ledegem bevat een zeer hoge concentratie pesticiden. Dat staat in een rapport van Greenpeace. De burgemeester van Ledegem heeft een nieuw onderzoek besteld om na te gaan of het om historische vervuiling of recentelijk gebruikte pesticiden gaat.

De onderzoekers van het Greenpeace laboratorium trokken in de zomer van 2018 naar tien verschillende Europese landen. Daar namen ze stalen van verschillende rivieren en kanalen in regio's waar veel varkensboerderijen, kippenkwekerijen en veebedrijven zijn. Uit de analyse bleek dat de waterlopen in totaal maar liefst twaalf soorten antibiotica en meer dan honderd soorten pesticiden bevatten.

In het staal van de Harelbeek (in het rapport is er foutief sprake van Wulfdambeek) in Ledegem werd met 94 milligram per liter de grootste concentratie pesticiden vastgesteld. Het gaat om zeventig verschillende soorten, waarvan twintig niet meer mogen worden gebruikt in Europa.

De studie onderzocht ook de aanwezigheid van dierengeneesmiddelen, maar behalve aspirines werden geen producten vonden in de Harelbeek.

De burgemeester van Ledegem heeft aan ondertussen aan Inagro, het provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor land- en tuinbouw, gevraagd om een nieuwe analyse te doen. "We willen de onderzoeksresultaten van Greenpeace absoluut niet minimaliseren, maar we zijn alert", vertelt Bart Dochy (CD&V).

"Op de dag dat de onderzoekers de stalen namen, stond de beek droog. Mogelijk hebben zij water uit een plas of slib geanalyseerd waardoor ze mogelijk om historische vervuiling hebben gevonden. Veel producten waren vroeger wel toegelaten." Aan de hand van nieuwe stalen moet Inagro bepalen of het gaat om historische vervuiling of recentelijk gebruikte producten.