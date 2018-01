De griep is officieel in het land. Dat bevestigt viroloog Marc Van Ranst aan VTM NIEUWS. Volgens de meest recente cijfers van het Weteschappelijk Instituut voor Volksgezondheid is de griepdrempel overschreden.

We spreken van een griepepidemie vanaf dat de drempel van 141 gevallen per 100.000 inwoners twee weken lang overschreden wordt. Die drempel zijn we volgens Van Ranst net voorbij. Bij het toppunt van de griepepidemie spreken we van de 600 à 700 gevallen.

Van een officiële epidemie kunnen we nog niet spreken. Als de drempel ook volgende week overschreden wordt, luidt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) formeel de griepepidemie in België in.​ Maar volgens Van Ranst is dat enkel een formaliteit, want de laatste drie weken zijn er meer en meer griepgevallen.

Van Ranst verwacht de grieppiek ongeveer binnen drie à vier weken. Voorlopig is het nog te vroeg om te weten over welk type van de griep het gaat. De epidemie is ietsje later in ons land dan in orde buurlanden, al heeft dat volgens de viroloog niets met de vaccins te maken. Het gaat over puur toeval.

Wie zich nu nog wil laten vaccineren, kan dat in principe nog. Die vaccinatie werkt wel pas na ongeveer twee weken.