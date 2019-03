De eerste priester-rapper van het land: “Ik ben de beste pastoor van heel de pastorie”

De jonge Izegemse priester Matthias Noë (29) heeft sinds november een eigen Facebookkanaal waar hij filmpjes post waarin hij in zijn eigen stijl vragen over het geloof beantwoordt.

Zijn meest opvallende wapenfeit tot nu toe is alvast zijn rap over de vasten. Zijn doel? Het katholiek geloof toegankelijker maken. "’t is ier Matthias Noë gespeld: ‘Matthias’ – met dubbel t. En Noë ? N-o-e: één ‘e’, maar met een trema. Veel verkeerd geschreven en je gaat nu weer vergeetn, ma genoeg over mien naam, wan’t niveau go no beneen gaan en da wil ik nie, want ’k ben de beste paster van heel de pastorie."