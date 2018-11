De Croo: "Heisa over benoeming Vanackere is terecht"

"De heisa over de benoeming van Steven Vanackere is terecht", zegt Open Vld-vicepremier Alexander De Croo op Twitter. "Geen enkele vrouw aan de tafel is geen goede zaak. En dat is trouwens niet besproken in de regering. Dit is louter CD&V en minister van Financiën."

Ook N-VA staat Open Vld bij. "Steven Vanackere werd als nieuwe directeur van de Nationale Bank voorgedragen door CD&V en niet door de federale regering." Dat zeggen de twee partijen in reactie op de heisa rond de nieuwe topbenoeming. Onder meer huidig directeur Marcia De Wachter uitte haar ongenoegen over het feit dat er geen vrouwelijke kandidaten werden voorgedragen.

Directeur Marcia De Wachter en gouverneur Jan Smets, beiden van CD&V-signatuur, vertrekken bij de Nationale Bank. Volgens de politieke logica kwam het CD&V en N-VA toe om voor opvolgers te zorgen, maar in het kader van het goed bestuur werd besloten het directiecomité met één positie af te slanken.

CD&V draagt voormalig minister van Financiën Steven Vanackere voor als nieuwe directeur. Daarmee verdwijnt de enige vrouw uit het directiecomité, en dat zint Marcia De Wachter niet. "De regering was blijkbaar niet in staat één competente vrouwelijke kandidate te vinden in België", schrijft ze op Twitter.

"Terwijl Johan Van Overtveldt het 'Women in Finance' initiatief sponsort, kan hij geen vrouw uit de financiële sector voordragen." Het is weldegelijk Van Overtveldt die het nieuwe directielid volgens de formaliteiten voordraagt, maar de beslissing was in handen van CD&V. "Het kwam CD&V toe om deze vervanging te doen", zegt vicepremier Jan Jambon (N-VA) aan Belga. "De benoeming van Vanackere is dus als zodanig geen arbitrage van de regering."