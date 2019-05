De Crem wil intern onderzoek naar politieaanpak na rellen Schaarbeek

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) laat onderzoeken of het gemeentebestuur en de politie van Schaarbeek de rellen eerder deze week aan een lagere school wel goed hebben aangepakt. Dat heeft hij bevestigd aan VTM NIEUWS. Tientallen boze ouders schopten daar toen keet omdat ze ervan overtuigd waren dat een meisje van vier was aangerand op school, al bleek uit het doktersverslag dat daar geen sprake van was.

De Crem benadrukt dat geweld tegen politie en hulpverleners niet toelaatbaar is. "In elk geval zal er intern onderzoek moeten zijn hoe er bestuurlijk niet is geanticipeerd kunnen worden op deze gebeurtenissen", zei De Crem aan VTM NIEUWS.

De ouders van het meisje krijgen vandaag meer uitleg van de wetsdokter. De politie blijft de school ondertussen in de gaten houden. Vanmorgen bleef het daar rustig. De burgemeester houdt de school vandaag en morgen gesloten.