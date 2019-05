De Block voert neutraal sigarettenpakje in om aantal rokers te laten dalen

Tabaksproducten zullen vanaf 1 januari 2020 allemaal in hetzelfde neutrale pakje verpakt worden. Dat staat in een Koninklijk Besluit dat vandaag verschijnt. Met die maatregel hoopt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) dat het aantal rokers verder daalt in ons land.

De verpakking zal een "onaantrekkelijke", groenbruine kleur krijgen. Enkel het merk, het type en de hoeveelheid van het product mogen daarop vermeld staan, in een standaard lettertype. Logo's, kleuren en promotieteksten worden verboden. De gezondheidswaarschuwing moet ook duidelijk vermeld zijn.

De verpakking zal niet alleen verplicht zijn voor sigaretten, rol- en waterpijptabak, maar ook voor producten als vloeipapier, sigarettenhulzen en filters.

Volgens De Block is het een belangrijke maatregel in de strijd tegen tabak. "Dat blijkt ook duidelijk uit de buitenlandse voorbeelden: in landen die de neutrale sigarettenpakjes hebben ingevoerd, is het aantal rokers opvallend gedaald", aldus de minister. Minder mensen zouden beginnen roken en meer rokers zouden willen stoppen.

België is het vijfde land in Europa dat de neutrale verpakking invoert, na onder meer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Australië bestaat ze al sinds 2012.

De nieuwe regels gaan in vanaf 1 januari 2020, maar kleinhandelaars krijgen nog tot het einde van dat jaar de tijd om hun eventuele stock met oude verpakkingen te verkopen.