De Block pakt RSZ-voordeel voetballers aan

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) pakt dan toch de sociale voordelen van voetbalclubs en spelers aan. Dat berichten de kranten van Mediahuis.

Na het uitbreken van het schandaal 'Propere Handen' stelt De Block vast dat de voetbalwereld de boodschap niet ­begrepen heeft. "Ik vroeg een signaal, maar heb het niet ­gekregen", zegt De Block over de voetbalsector. "Omdat concrete resultaten uitblijven, heb ik mijn diensten op­gedragen een voorstel uit te werken om het RSZ-voordeel af te schaffen of af te bouwen."

Dat voordeel bestaat er in dat voetballers vandaag slechts een maximum van 304 euro RSZ per maand betalen, ook al verdienen ze soms tienduizenden euro's per maand. Clubs ­betalen maandelijks maximaal 591 euro per speler.