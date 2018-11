De Block garandeert altijd geneesmiddel

Er is een tekort aan ruim 400 soorten medicijnen in ons land, maar daar zal de patiënt nooit de dupe van zijn. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan VTM NIEUWS, telefonisch vanuit het buitenland. Als er een tekort is, vindt de overheid in de meeste gevallen een alternatief geneesmiddel. Is ook dat niet voorhanden, zal het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen (FAGG) dat aankopen in het buitenland. "De terugbetaling zal voor de patiënt altijd dezelfde zijn", verzekert De Block.

De Apothekersbond trok bij VTM NIEUWS aan de alarmbel over het steeds groter wordende tekort aan medicijnen. "De lijst wordt steeds langer", zegt Lieven Zwaenepoel aan VTM NIEUWS.

De Block erkent dat, maar nuanceert wel dat het een internationaal probleem is. Zo waren er in Nederland vorig jaar 732 medicijnen tekort. In heel veel gevallen zijn alternatieve geneesmiddelen voorhanden, dat zeggen zowel de Apothekersbond als minister De Block.

Maar wat als ook dat er niet is? "Dan kopen het FAGG het aan in het buitenland, de terugbetaling voor de patiënt zal altijd dezelfde zijn", verzekert De Block. "Daar is een procedure voor."

