De Backer: “Zuckerberg draait rond de pot”

Staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer (Open Vld), blijft op zijn honger zitten na de hoorzitting van Facebooktopman Mark Zuckerberg. “Zuckerberg kreeg de juiste vragen voorgeschoteld door de leden van het Europees parlement. Hij was duidelijk niet op zijn gemak, ondanks een optimistisch PR-praatje als inleiding. En in de antwoorden draaide hij rond de pot”, aldus De Backer.

Verschillende vragen werden niet concreet beantwoord door Zuckerberg, meent De Backer. ”We kregen geen antwoord op de vraag wat er vandaag gebeurt met data die zonder toestemming van Facebook is verkregen”, zegt hij. “Het is niet duidelijk of Cambridge Analytica het enige geval is. En het is ook niet duidelijk wat Facebook doet om dit tegen te houden.”

Mensen zonder profiel

De Backer hoorde ook geen antwoord op de vraag hoe Facebook gegevens verzamelt van mensen zonder profiel, en wat er met deze gegevens gebeurt.

“Waarom is Facebook daar niet transparant over?”, vraagt De Backer zich af. “Tegelijk heeft Facebook miljoenen profielen buiten Europa gezet. Hoe kunnen we dan geloven dat Zuckerberg de waarheid vertelt en dat Facebook de GDPR gaat respecteren en toepassen?”

Hoe werkt Facebook?

De Backer wil vooral meer inzicht krijgen in hoe Facebook werkt en wil dat Facebook transparanter is over hoe zij bepalen wat we te zien krijgen in onze tijdslijn. “Het gaat over transparantie en respect voor fundamentele rechten. Die universele rechten en fundamentele vrijheden zijn ook online van toepassing”, zegt hij.

“Ik vind het problematisch dat steeds meer data en machines van Big Tech zoals Facebook onze kennis, keuzes, relaties en handelingen bepalen. En zelfs verkiezingen bepalen. Kijk naar de Brexit-verkiezing en de Amerikaanse verkiezingen. Maar hoe Facebook dat doet, is een doos van Pandora. Het kan niet de bedoeling zijn dat technologiebedrijven de arbiters worden van wat we denken.”

