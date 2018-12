De 100 Belgen van 2018: van 30 naar 21

Welke 100 Belgen hebben het afgelopen jaar op u het meeste indruk gemaakt? VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws hebben ze met uw hulp op een rijtje gezet. Vandaag: van 30 naar 21.

30. Filip en Mathilde

Het hád een rimpelloos jaar kunnen zijn, voor ons vorstenpaar. De werkagenda van Filip (55) en Mathilde (45) zag er immers aangenaam uit: staatsbezoek aan Portugal, staatsbanket met Macron, staatsieportretten maken... Tussendoor vijf jaar koningschap vieren. En dan nog wat tijd voor de privépassies: we zagen onze vorst meer dan behoorlijk kitesurfen op het Franse eiland Île d'Yeu en familieportretten schilderen op het paleis. Daar groeien vier koningskinderen mooi op. Maar het venijn van 2018 zat dus in de staart. Avondlijk bezoek van Charles Michel, gevolgd door nog veel meer bezoek. Het ontslag is inmiddels aanvaard, maar vervroegde verkiezingen komen er niet. Die kerstspeech werd alvast tot op de laatste minuut bijgeschaafd.

29. Bilall Fallah en Adil El Arbi

Zo'n bitch kan Hollywood dus zijn. Maandenlang leefde regisseursduo Adil El Arbi (30) en Bilall Fallah (32) in onzekerheid. Want na het bij ons populaire 'Patser' wilden ze het maken in Tinseltown, maar daar kwam de financiering voor 'Bad Boys For Life' lang niet rond. "Ze zeggen ons dat het voor 75% zeker is dat de film doorgaat, maar dat is fucking bullshit", klonk het op z'n El Arbi's. En dat terwijl het officiële startschot van hun andere Hollywood-project 'Beverly Hills Cop 4' nog steeds niet gegeven is. Maar dan kwam de verlossing en stond het duo op Instagram plots te blinken met 'Bad Boys'-acteurs Martin Lawrence en Will Smith. "Chille gast!", klonk het over die laatste. De film zou er in 2020 komen.

28. Wout Van Aert

Het was nog 100 meter tot aan het Piazzo del Campo van Siena. Alles deed pijn, na een helse tocht in de regen en de modder van de Strade Bianche. Plots schoof zijn achterwiel weg, op de gladde straatstenen. Hij sprong op zijn fiets - als wereldkampioen veldrijden beheerst hij die handigheid wel - en sukkelde voort. Derde, na Tiesj Benoot en Romain Bardet. Daar, op de voorhistorische wegen van Toscane, ontdekte Wout van Aert (24) dat hij óók een topper op de weg kon worden - wat aan de basis ligt van zijn huidige struggle om onder zijn contract met het team van Nick Nuyens onderuit te komen.

Fast forward naar april 2019: Van Aert rijdt solo en vooral als eerste de velodroom van Roubaix op, stopt vlak voor de streep, stapt af en wandelt de streep over terwijl hij naar de hemel wijst om zijn overleden ploegmaat Michael Goolaerts te gedenken.

27. Philippe Geubels

Er werd lang over gedebatteerd, geschreven, op gesjiekt. Mogen we lachen met ziektes en kwetsbaarheden die totaal niet om te lachen zijn? Kanker, armoede, obesitas? In 'Taboe' had Philippe Geubels (37) het antwoord: duh! Geubels leverde ontwapenende tv af, waarin hij een tere ziel bleek - wat we niet vlug zouden verwachten bij de droge komiek. Verder bleef het erg stil rond Geubels, maar dat komt omdat de man zich dit jaar al bezighield met zijn tv-optredens van 2019. Zo zal Geubels de nieuwe panelquiz 'Is er een dokter in de zaal?' presenteren en komt hij met 'Geub' met een eigen fictiereeks. En hoewel niet afgesproken, dook Geubels tussendoor een keer of twee op in 'De Slimste Mens ter Wereld'.

26. Jinnih Beels

Het pleit voor politici als ze durven afwijken van de geijkte paden. Zoals Jinnih Beels (42), eerst kopvrouw van Samen en nu van de sossen. Zag u haar in deze krant? Hoe ze na een fel duel met Filip Dewinter (Vlaams Belang) voor de foto een paraplu boven zijn hoofd hield. Een iconisch beeld, nu al. Of hoe ze als enige lijsttrekker zonder twijfel diezelfde Dewinter voor een debat begroette met een kus. Kris Peeters, Wouter Van Besien en Philippe De Backer wisten niet wat ze zagen. En hoorde u haar, na de slechte uitslag voor sp.a? "Dit is niet wat we hadden gehoopt." Peeters, die ook een stevige pandoering kreeg, kreeg het nauwelijks gezegd. Moet het verbazen dat net zij met BDW in zee durft te gaan, nu het Zweedse trio te krap is om comfortabel te besturen? Neen, toch. Maar het dreigen zes woelige jaren te worden. Wie de platgetreden paden achter zich laat, loopt soms verloren.

25. Koen Naert

Tot drie jaar geleden werkte Koen Naert (29) als verpleger in het Brandwondencentrum. Lopen was iets dat hij graag deed. Een hobby. Prof worden bij de Vlaamse Atletiekfederatie zat er niet in. Te veel 'middenmoter'. Ja? De West-Vlaming schreef zich in bij een Brusselse club, kreeg een bescheiden profcontract van de Waalse federatie en kroonde zichzelf dit jaar tot de beste marathonloper van heel Europa.

24. Kevin De Bruyne

Voetballiefhebbers hebben vaak een kort geheugen, maar het niveau dat Kevin De Bruyne (27) voor zijn knieblessure bereikte, is niemand vergeten. Hij was de motor met turbo-injectie van Manchester City en de Rode Duivels, en ook al schitterde hij op het WK niet echt in de groepsfase, zijn goal in de kwartfinale tegen Brazilië maakte het hele land zot en trots. Net toen de stemming voor deze Top 100 was afgesloten, verscheen King Kev weer op een voetbalveld en dat vierde hij met een doelpunt dat toonde hoeveel goesting hij had om zijn lidmaatschap bij de club van de beste voetballers te vernieuwen. Drie maanden was hij weggeweest, maar het leed werd verlicht door de geboorte van Rome, zijn tweede zoontje met Michèle Lacroix, broertje van Mason Milian.

23. Guy D’Haeseleer

Met een prachtige limousine, wat kleerkasten en één cameraploeg in zijn spoor, bezocht de president van de Verenigde Staten dit voorjaar Ninove. Voor een keer was 'Donald Trump' een afgeborstelde, zwarte man. Hij droeg een tropenhelm met een rosse toupet. Nogal ludiek, maar de Ninovieters gaven de 'De Ideale Wereld'-Trump een warme welkom. "Ziet er toch gene slechte man uit. Zijn reputatie is slecht, maar da's met zovelen hé." Op een zondagmiddag dit najaar reden tal van cameraploegen naar Ninove. In onvolledige verkiezingsuitslagen viel te lezen dat Forza Ninove - de lijst van Vlaams Belang-kopstuk Guy D'haeseleer (49) - een meerderheid had in het 'Chicago aan de Dender'. Het cordon sanitaire lag aan diggelen, zo leek het. D'haeseleer kwam twee zetels tekort voor een absolute meerderheid en sloeg wat later z'n kans op een coalitie zelf aan diggelen. De Hitlergroet van sympathisanten op het overwinningsfeest? "Zal per ongeluk geweest zijn." Een racistische post op Facebook met zwarte kindjes en de boodschap 'gene chocomousse van 't paksken'? "Een ludieke actie." Misschien gene slechte, Guy D'haeseleer, maar hij heeft zijn reputatie ook niet mee.

22. Delphine Boël

Ze werd dit jaar 50, maar Delphine Boël blijft nog steeds - en vooral - een miskende dochter. Dit jaar probeerde ze dat onrecht opnieuw recht te zetten middels het afdwingen van een DNA-staal. Koning Albert liet zich echter niet forceren, alle juridische spierballen ten spijt. Omwille van de erfenis? Of zit de knoop in zijn emoties? Kan hij het niet maken tegenover Paola? Voelt hij zich gechanteerd door zijn vroegere minnares, via haar volwassen dochter? Het is gissen, en zijn dochter is er niks mee. Maar laten we intussen ook eens opsommen wat Delphine wél heeft. Een fijne man, een Amerikaan. Twee dochters, een warm gezin. Een carrière die dankzij haar achtergrond succes heeft. Geen vader, dus, maar wel een leven van liefde, vrijheid en creativiteit, méér dan veel koningskinderen gewend zijn. Hopelijk kan Delphine daarin een zekere compensatie zien.

21. Charles Michel

Je ontslag krijgen op je verjaardag: nee, prettig is dat niet. Zelfs al is het de koning die klaar staat met je C4 en zelfs al heb je er zelf om gevraagd, zoals Charles Michel (MR). Dat Bart De Wever (N-VA), die eveneens op 21 december geboren is, er vanuit Antwerpen nog even een welgemeende proficiat tegenaan gooide, is adding insult to injury voor de premier. Samen begonnen de verjaardagsgenoten vier jaar geleden aan het onwezenlijke avontuur genaamd Zweedse coalitie, de regering van hun dromen. Dat de partij van De Wever hem weleens in nauwe schoentjes zou brengen, had Michel ingecalculeerd. Daarvoor had hij genoeg koelbloedigheid. Dat de N-VA'ers hem echter na driekwart van de rit in de steek gingen laten omdat het hen lonender leek om nog zes maanden oppositie te voeren tegen hun eigen beleid, was voor Michel een mes in de rug. We wensen de premier een deugddoende vakantie toe. Dromen van Michel II hoeft al niet meer.