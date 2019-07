Voetballer Davy De fauw (38), zijn partner Delphine Devroe en hun twee kleine kinderen raakten deze voormiddag lichtgewond bij een ongeval. Dat gebeurde toen hun wagen achter op een autotransport botste en over de kop ging.

“Veel wil ik er niet over kwijt”, zegt De fauw in een eerste reactie. “Belangrijk is dat we er met ons vieren goed van af zijn gekomen.”