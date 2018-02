Davignon: "Er komt geen sociaal bloedbad"

"Brussels Airlines blijft een Belgisch bedrijf en zal niet verdwijnen in Eurowings.” Dat zegt Etienne Davignon, bestuursvoorzitter van de raad van bestuur van de overkoepelende SN Airholding. Volgens hem zal er geen bloedbad komen bij de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Davignon stond de pers te woord na de bijzondere ondernemingsraad van Brussels Airlines. Daar werd aangekondigd dat de CEO Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaeker moeten opstappen, maar verder werd geen informatie gegeven over de toekomstplannen van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Brussels Airlines is sinds september 2016 volledig in handen van Lufthansa, maar voorlopig is nog steeds onduidelijk welke richting de Duitsers met Brussels Airlines willen uitgaan.

Geen bloedbad

Volgens Davignon moeten de vakbonden alvast geen bloedbad vrezen. "Brussels Airlines gaat niet verdwijnen in Eurowings. Er is geen sociaal plan op komst, geen bloedbad", zei hij. Volgens Davignon zullen Eurowings en Brussels Airlines samen de Eurowings Group gaan vormen, naar het beeld van de Lufthansa Group, die de merken Lufthansa, Swiss en Austrian Airlines omvat.

Het hybride model, met korteafstandsvluchten (point-to-point) gecombineerd met connectievluchten voor het langeafstandsnetwerk, blijft volgens hem behouden. "Er is een gezamenlijke wil om Brussels Airlines te doen groeien."

