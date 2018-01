"Databank tegen terreur is te ruim"

De regering vult de databank tegen terreur te ruim in, zegt de Privacycommissie in De Standaard en De Tijd. Ook gegevens over mogelijke extreemrechtse of -linkse terroristen belanden in de databank, waar ook burgemeesters en douane toegang toe hebben.

De gedeelde databank over 'Foreign Terrorist Fighters' is hét kruispunt voor Belgische terreurbestrijders. Ze is gegroeid uit de opvolging van de Syriëstrijders en bevat in de eerste plaats data van (mogelijke) terroristen met jihadistische motieven.

Uitbreiding

De regering werkt volop aan een uitbreiding. Niet alleen de namen van wie naar een jihadistische conflictzone is getrokken, of dat heeft geprobeerd, komen erin. Ook gegevens over 'homegrown' terroristen moeten er deel van uitmaken. Voor die uitbreiding hebben minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) koninklijke besluiten opgesteld, wat betekent dat ze niet langs het parlement passeren. De Privacycommissie vindt dat de uitbreiding te ver gaat.

"De dreiging die uitgaat van jihadistisch terrorisme, is voor iedereen duidelijk. Maar met deze veranderingen dreigt men zo een breed net uit te gooien dat mensen onterecht worden meegesleurd", zegt voorzitter Willem Debeuckelaere.