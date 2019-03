Danneels, de Belg die het bijna tot Paus schopte

Godfried Danneels is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was Belgisch aartsbisschop en kardinaal van de katholieke Kerk.

Danneels wordt in 1933 geboren als oudste van zes kinderen in het West-Vlaamse Kanegem, bij Tielt. Hij studeert eerst filosofie aan de KU Leuven en later theologie aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome. In 1961 behaalt hij daarin ook zijn doctoraat.

Kardinaal-priester

In 1957 wordt hij tot priester gewijd in zijn geboortedorp Kanegem en in 1977 benoemt paus Paulus VI hem tot bisschop van het bisdom Antwerpen. Later krijgt hij de titel kardinaal-priester van paus Johannes Paulus II.

Progressief

De pers ziet Danneels als een progressief persoon. In 2003 schrijft hij een brief aan toenmalig formateur Guy Verhofstadt waarin hij pleit voor minder discriminatie tegenover holebi’s. Anderzijds oordeelt hij dat een verbintenis tussen partners van hetzelfde geslacht niet gezien kan worden als een ‘huwelijk’. Hij is ook geen voorstander van euthanasie of abortus.

Affaire Vangheluwe

In 2010 komt Danneels in opspraak door de affaire rond Roger Vangheluwe, de voormalige bisschop van Brugge. Die misbruikte een familielid. Danneels zou daar volgens priester Rik Devillé al van in de jaren ’90 op de hoogte zijn geweest. Hijzelf heeft dat altijd ontkend.

Koninklijke familie

Danneels doopte, huwde en begroef meerdere leden van de koninklijke familie.