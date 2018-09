Dan toch geen stroomtekort? Marghem “vindt” extra capaciteit

Volgens minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) heeft Engie Electrabel al voor 750 megawatt aan extra productiecapaciteit bijeengesprokkeld. De minister, die de voorbije dagen haastig op zoek was naar een oplossing om een stroomtekort te vermijden deze winter, kondigt hiermee een eerste stap aan in het plan om in november extra energie te leveren.

Vorige week vrijdag liet Electrabel weten dat in november slechts 1 van de 7 kerncentrales zal draaien, omwille van onderhouds- en herstellingswerken in Doel en Tihange. Zo zouden Tihange 2 en 3 (samen goed voor 2.000 megawatt) niet in september en oktober heropstarten, maar pas in maart en juni 2019. In november zal dus enkel Doel 3 actief zijn. Daardoor wordt gevreesd dat er vanaf november een stroomtekort zal zijn.

Extra capaciteit

Nu blijkt dat Electrabel dan toch nog 750 megawatt extra capaciteit heeft “gevonden”. Daarvan zal 250 megawatt komen van de gascentrale in Vilvoorde. Electrabel zal tijdens de piekuren ook nog eens 100 megawatt extra kunnen halen uit zijn gascentrales door “een aantal productiviteitsverbeteringen”. 200 megawatt wordt gehaald uit ondersteunende eenheden. Verder worden er ook nog extra oplossingen bekeken die minstens 200 megawatt opleveren, zoals bijvoorbeeld generatoren.

Eerste stap

Alles samen levert dat dus zeker 750 megawatt extra productiecapaciteit op voor deze winter. Volgens minister Marghem is dat een eerste stap, maar is het nog niet voldoende. Voor november zou er nu, volgens netwerkbeheerder Elia, 8.000 megawatt beschikbaar zijn, zo schrijft VRT. In november 2017 was er soms echter 14.000 megawatt nodig.

Een Belgisch gezin met drie tot vier personen verbruikt gemiddeld 3.500 kWh (3,5 megawatt) per jaar.

