Er komt dan toch geen rijbewijs met punten in ons land. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) heeft dat besloten na een langverwachte studie naar de kosten en baten ervan. “Ons huidig beleid werpt zijn vruchten af en is zelfs strenger dan een puntensysteem”, zegt Bellot.

Bellot liet de studie uitvoeren door verkeersveiligheidsinstituut Vias. “De conclusie ervan is klaar en duidelijk: het rijbewijs met punten is op dit moment niet de juiste weg die wij moeten kiezen naar veiliger verkeer en minder verkeersslachtoffers”, zegt Bellot.

Pakkans te laag

Toch zijn er op korte termijn verkeersveiligheidseffecten te verwachten bij de invoering van een puntensysteem. Maar die zijn er enkel als er ook extra gecontroleerd wordt. Bovendien blijkt ook uit buitenlandse studies dat een puntensysteem enkel effectief is als de pakkans hoog is. “En in België is dat niet het geval”, schrijft Vias. “Alternatieve oplossingen zouden meer resultaten kunnen opleveren op vlak van verkeersveiligheid.”

Dubbel zoveel ingetrokken rijbewijzen

Daarom wil Bellot investeren in meer camera’s en snelheidscontroles. “We hebben het rijbewijs met punten niet nodig om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen”, zegt Sven Heyndrickx van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit aan VTM NIEUWS. “Internationaal gezien scoren we niet slecht: we trekken vandaag liefst dubbel zoveel rijbewijzen in als Frankrijk. Hier gebeurt dat soms al na één zware overtreding, terwijl ze daar langer wachten.”

Strenger en effectiever

“Wat we nu al doen, is strenger en effectiever dan het rijbewijs met punten”, zegt Bellot. “De kosten die verbonden zijn aan het rijbewijs met punten, zijn te hoog.”

Lees ook: Rijbewijs? Dit is het slaagpercentage per examencentrum