Daklozenopvang Gent volledig vol

In Gent is er geen plaats meer voor daklozen. Dat zegt Alain Slock van CAW Oost-Vlaanderen aan VTM NIEUWS. Afgelopen nacht waren alle bedden in de nachtopvang bezet en ook voor vannacht heeft het maximum aantal daklozen zich al aangemeld.

In Antwerpen en Brussel is er voorlopig geen probleem in de daklozenopvang, blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS. OCMW Antwerpen verzekert dat er niemand zal moeten buiten slapen vannacht. Het is er druk, maar er is voldoende ruimte. Net als in Brussel worden daklozen actief opgespoord en gevraagd om naar de winteropvang te komen. Weigeren ze om mee te komen, krijgen ze het nodige materiaal om buiten de nacht door te brengen.

Daarnaast beschikt de politie over een app die aangeeft waar er nog plaats is voor daklozen. Op die manier kunnen de agenten zorgen voor een betere spreiding.

In Brussel een soortgelijk verhaal: daar sliepen de voorbije nacht 993 mensen in de daklozenopvang, onder hen 197 kinderen. Samusocial laat weten dat er voldoende capaciteit is om nog meer mensen op te vangen.

