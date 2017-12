Daklozen krijgen kartonnen tent

Een Brusselse vzw zorgt de komende dagen voor kartonnen schuilplaatsen voor daklozen in Brussel. De vzw ontwikkelde een opvouwbare en draagbare kartonnen schuilplaats die daklozen zelf kunnen installeren op een plaats waar ze zich veilig kunnen opstellen.

De vzw Cultures et Communications heeft twintig opvouwbare kartonnen schuilplaatsen die de komende dagen onder Brusselse daklozen zullen worden bedeeld. De schuilplaatsen zijn opvouwbaar zoals tenten maar worden door de politie wél getolereerd, wat bij tenten niet het geval is. Doordat ze plooibaar zijn als origami kregen ze de naam ‘Orig-Amis’ mee.

"In Brussel leven 2.600 mensen op straat, dat is nog zonder de vluchtelingen meegerekend. In de 21ste eeuw en in een van de welstellendste landen van de wereld is dit moeilijk te aanvaarden", benadrukt Xavier Van der Stappen, voorzitter van de vzw. Van der Stappen zoekt nog sponsors om tegen volgende winter nog meer ‘orig-amis’ te kunnen voorzien.