Dak van school gewaaid: leerlingen net op tijd weg

Het plat dak van enkele lokalen van een lagere school langs de Weg naar As in Gruitrode is deze voormiddag de lucht ingegaan tijdens de hevige rukwinden. Er is niemand gewond geraakt. Door het wegwaaien van het dak is ook de muur aan de voorkant van de school ingestort. Beelden van Het Belang van Limburg tonen de enorme ravage.

Een deel van de leerlingen van drie klaslokalen zijn ondergebracht in het andere schoolgebouw langs de Breekiezel en een deel in het cultuurpunt.

Net op tijd

De leraren hebben erger kunnen voorkomen. "De meester had tijdens de speeltijd het dak al zien wapperen. De kinderen werden vervolgens overgebracht naar de eetzaal en enkele ouders hebben hun kinderen afgehaald. De andere kinderen kunnen zonder probleem in de andere locaties tot 15.30 uur blijven", zegt Ceyssens.

"We gaan nu bekijken met de brandweer of er materialen en digitale borden uit de lokalen gehaald kunnen worden. De klaslokalen zijn totaal onbruikbaar. Daarin liggen nog boekentassen en lesmateriaal. Met de directie gaan we zien om klassen voor de komende dagen te regelen."