We hebben vandaag een nieuw dagrecord bereikt. Vandaag werd in Ukkel een temperatuur gemeten van 33,1 graden. Het vorige record werd gevestigd in 1975, toen was het 32,7 graden.

