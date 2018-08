Dagrecord verpulverd: 34,8 graden

We hebben vandaag een nieuw dagrecord bereikt. Vandaag werd in Ukkel een temperatuur gemeten van 34,8 graden. Het vorige record werd gevestigd in 1975, toen was het 32,7 graden.

Ook aan zee is het warm, met temperaturen boven 30 graden.

(Meer onder de tweet)

Dagrecord aan diggelen: nu al 33,1 in Ukkel — David Dehenauw (@DDehenauw) 7 augustus 2018

Later op de dag worden er wel enkele hevige, lokale onweersbuien verwacht. Daarbij is er kans op overvloedige neerslag, hagel en vooral ook zware windstoten. Ook elders is een lokaal onweer niet uitgesloten. Vanavond en vannacht liggen de minima tussen 16 en 20 graden.

Volgende dagen

De rest van de week wordt het frisser. Morgen liggen de maxima tussen 22 en 28 graden. Donderdag en vrijdag wordt het 25 graden met lokale regenbuien..