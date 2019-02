Dagrecord verbroken: dit is warmste 26 februari

Om 11 uur is het dagrecord voor 26 februari in Ukkel al verbroken. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. Het record, uit 1922, bedroeg tot nu toe 15,7 graden, maar om 11 uur was het in Ukkel al 16,2 graden.

Gisteren kenden we al de warmste februaridag ooit. In Ukkel klom het kwik maandag tot 18,8 graden, de warmste dag in februari sinds het begin van de metingen in 1901. Het vorige record dateerde van 28 februari 1960, toen werd afgeklokt op 18,7 graden.

Ook het dagrecord voor 27 februari - 17,3 graden uit 1959 - loopt gevaar, maar dat was maandag nog minder zeker. Op 15 februari mocht ook al een dagrecord in de prullenmand. Het werd toen 18,1 graden in Ukkel. Het record daarvoor, 17,2 graden, dateerde van 15 februari 1998.