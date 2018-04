Dagrecord sneuvelt: warmste 8 april

Er is vandaag een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is nu al 23,3 graden gemeten, het vorige record was van 1969: toen was het 22,7 graden. Dat meldt VTM-weerman David Dehenauw.

In Kleine-Brogel, in de Kempen, was het om 15 uur nog iets warmer: 23,6 graden. Dat is te lezen op de KMI-site. Aan de kust is het, zoals voorspeld, veel frisser. In Middelkerke werd om 15 uur amper 11,8 graden gemeten.

Gisteren steeg de temperatuur in Ukkel al een eerste keer dit jaar boven de 20 graden.

Ook vanavond zijn er in het noordoosten nog brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens. In Laag- en Midden-België wordt het nevelig. Aan zee en in het noordwesten verwachten we laaghangende bewolking en plaatselijk mist. In de westelijke landshelft is er na middernacht kans op een plaatselijke bui. De minima liggen tussen 6 of 7 graden aan zee en in de Ardennen en 8 tot 10 graden in de andere streken.

Morgenvoormiddag is het gedeeltelijk bewolkt en overwegend droog. In het westen is het nog zwaarbewolkt en nevelig met kans op een laatste bui. In de loop van de namiddag wordt het onstabiel. In de late namiddag en avond verwachten we buien met kans op onweer vanaf de Franse grens. In het noordoosten blijft het langer droog. Maxima van 17 tot 22 graden in het binnenland. Aan zee wordt het door een matige wind uit noordelijke richtingen niet warmer dan 13 graden.