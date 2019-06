Het is vandaag de dag van het eenzaam boeketje. Bijna dertig bloemisten verspreid over Vlaanderen leggen gratis boeketjes op verschillende plekken in hun gemeente. Er hangt een kaartje aan met daarop de tekst: ‘Ik ben een eenzaam boeketje, neem me mee en geniet van mij’. Hoe dit gebruik precies ontstaan is, is onduidelijk, maar de bloemisten doen het om mensen op te vrolijken. In een tiental andere landen wordt de dag van het eenzaam boeketje ook gevierd.