Dag op dag 20j geleden ontsnapte Dutroux

Twintig jaar geleden ontsnapte Marc Dutroux uit het gerechtsgebouw van Neufchâteau. De man was vier uur op vrije voeten, twee ministers betaalden de ontsnapping met hun ontslag.

Marc Dutroux zorgt voor de ‘vlucht van de eeuw’ door twee rijkswachters die instonden voor zijn bewaking te overmeesteren. Hij neemt het pistool van één van hen mee en in zijn vlucht loopt hij een magistraat omver. Op straat houdt hij een buurtbewoner onder schot en zet zijn vlucht voort. Hij sleurt een autobestuurder uit zijn voertuig en vertrekt met diens auto naar de bossen van Neufchâteau.

Politiemacht

Meer dan vijfduizend agenten worden ingezet, het leger stuurt tien helikopters ter plaatse om de bossen te doorkammen. Ook de speciale eenheden worden opgetrommeld. De taak is duidelijk: Dutroux vatten, maar wel levend.

De grenzen worden afgesloten, ook in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg worden politiemachten ingezet om Dutroux te vinden.

Sessie in Kamer geschorst

In de Kamer is op dat moment een sessie aan de gang, maar ook daar sijpelt het nieuws stilletjes binnen. De ministers verlaten één voor één het halfrond, er is crisisberaad in het bureau van premier Jean-Luc Dehaene. Koning Albert, die op vakantie is in Frankrijk, keert inderhaast terug naar België. De sessie in het parlement wordt geschorst, de Kamerleden verlaten het halfrond vol ongeloof en consternatie.

Boswachter

Om vijf uur merkt boswachter Stéphane Michaux Dutroux op en zet hij de achtervolging met de wagen in. De weg door het bos wordt versperd door een boomstam. Dutroux stopt. Michaux is bang dat Dutroux hem met zijn wapen zou opwachten, rijdt naar het eerste huis bij het bos en belt de rijkswacht.

Gevat!

Rond tien na zes zien de rijkswachter Dutroux lopen. Hij stapt op hen af, met de handen in de zakken. Ze weten dat het wapen niet geladen is, ook al trekt Dutroux aan de hendel. Een rijkswachter slaat hem in de boeien: Dutroux is gevat.

Twee ministers stappen op

Om zeven uur laat premier Dehaene weten dat Dutroux gevat is, drie kwartier later volgt de mededeling dat zowel minister Stefaan De Clerck (justitie) als minister Johan Vande Lanotte (Binnenlandse Zaken) vervangen zullen worden door Tony Van Parys en Louis Tobback.