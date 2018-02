Daders gezocht van drie gewapende overvallen

De politie is op zoek naar de daders van drie gewapende overvallen die vorig jaar in juni plaatsvonden in de regio Antwerpen Noord. Vermoedelijk werden de overvallen gepleegd door dezelfde daders. De zaak kwam eind januari ook al aan bod in het VTM-opsporingsprogramma FAROEK.

De eerste overval werd gepleegd op 3 juni 2017 op de Kruidvat-winkel in de Frank Craebeckxlaan in Deurne. Omstreeks 16.30 uur stapte een man met grijze trui met kap en een zwarte sjaal voor zijn gezicht de winkel binnen. Hij stapte recht op de kassa’s af en richtte een pistool op de kassierster. De vrouw moest al het geld in een zwarte sporttas steken. De dader sprak Nederlands.

Gestolen scooter

De man werd voor de overval gefilmd door de bewakingscamera’s op straat. Op de beelden is ook zijn kompaan te zien die buiten stond te wachten. Ze vluchtten weg met een scooter in de richting van de Confortalei. De scooter werd nadien achtergelaten en bleek gestolen te zijn.

Overval apotheek

Hun tweede slachtoffer was de apotheek Van Puyvelde in de Helmstraat in Borgerhout. Op 14 juni 2017 omstreeks 18.30 uur stapten twee mannen de apotheek binnen en trokken hun kap over het hoofd. Ze haalden beiden een pistool uit hun trainingsbroek. De dader met de donkergrijze trui richtte zijn wapen op de apotheker, die het geld uit de kassa moest geven. De tweede dader met de lichtgrijze jogging bedreigde de twee aanwezige klanten en de apothekersassistente. De twee vluchtten weg in de richting van de Generaal Eisenhowerlei.

De man met de lichtgrijze jogging is ongeveer 1m85 lang en had een Nederlands accent. De tweede dader is kleiner en droeg een donkergrijze trui met kap en een zwarte trainingsbroek van het merk Nike met twee strepen op de zijkant. Hij heeft een opvallende neus.

Overval Mini-Market

Bij de derde overval op 30 juni 2017 op een Mini-Market op het Krugerplein in Borgerhout gaan de daders nog agressiever te werk. Hier kwam één dader binnen met een mes en eiste het geld uit de kassa. Hij zwaaide met het mes en sloeg op de kassa, die niet openging. Hij was zeer agressief. Zijn kompaan hield de wacht in de deuropening en had een pistool in de hand. Ze vluchtten weg in de richting van de Cronjéstraat.

Meer informatie?

Hebt u meer informatie, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.