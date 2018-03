Dader zedenfeiten vaak jonger dan 18

Elk jaar behandelen de jeugdparketten bijna 1.800 zedendossiers waarin de vermoedelijke pleger jonger is dan 18. Dat blijkt uit cijfers van justitieminister Koen Geens (CD&V), waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws berichten. Volgens experts is er een toename van grensoverschrijdend gedrag van jongeren naar jongeren toe.

Uit de jaarlijkse statistieken van de jeugdparketten, die Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) opvroeg bij de minister, blijken jaarlijks gemiddeld 1.777 minderjarigen betrokken bij feiten van "verkrachting en aanranding", in de periode 2010-2015. Ongeveer in twee derde van de gevallen gaat het zelfs om jongeren onder de 16 jaar. Er is geen onderscheid per gewest.

In zijn antwoord stelt Geens dat de cijfers een overschatting kunnen zijn van de werkelijke veroordelingen. "Betrokken minderjarigen zijn slechts een verdachte en dus niet noodzakelijk dader van de feiten."

Toename ongepast gedrag

"Er is een toename van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren naar jongeren toe", reageert kinderpsychiater Peter Adriaenssens (KU Leuven). "Het gaat dan wel om het hele spectrum, niet enkel over verkrachting of aanranding."

Andere experts zeggen dat de cijfers vooral aantonen dat er nu meer aandacht is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren.