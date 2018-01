Dader vluchtmisdrijf was onder invloed en had geen rijbewijs

De man die gisteren drie voetgangers aanreed in Hasselt en vluchtmisdrijf pleegde, was onder invloed en had geen rijbewijs. Het parket heeft hem aangehouden.

Twee zwaargewonden en één lichtgewonde, dat is de balans na een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf in Hasselt. Het ongeval gebeurde gisteravond aan de kerstmarkt Winterland. Een bestuurder schepte de drie op, terwijl ze aan een zebrapad overstaken. De man gaf plankgas en reed door, maar de politie kan hem een half uur later in een café oppakken. Het gaat om een 56-jarige man uit Diepenbeek.

Het ongeval gebeurde om kwart over acht gisteravond. Een jong koppel van 26 uit Berlare en een vriendin van 27 uit Gent keerden terug van de kerstmarkt Winterland. Terwijl ze het zebrapad overstaken, reed een auto hen aan. Medewerkers van de kerstmarkt dienden de eerste zorgen toe.

“Een van onze bewakingsagenten heeft het ongeluk zien gebeuren, heeft dan ook direct alarm geslagen. Waarop onze EHBO-mensen als eerste ter plekke waren ook om eerste hulp toe te dienen. En niet veel later was uiteraard politie en ambulance aanwezig om de hulp toe te dienen”, vertelt Maurice Schoenmaeckers van kerstmarkt Winterland.

Op café

De bestuurder van de auto stopte niet. De man van 56 jaar vluchtte weg naar de stationsbuurt, anderhalve kilometer verder. Daar liet hij zijn auto achter, de voorruit volledig verbrijzeld door de klap. Hij werd opgepakt in een café.

"Wij hebben dan de achtervolging ingezet. Wij zijn beginnen zoeken. En we hebben hem een half uurtje later kunnen oppakken, hier in de stationsbuurt in Hasselt", zegt politiewoordvoerster Dorien Baens. Of de man onder invloed was, kan de politie nog niet zeggen.

Buiten levensgevaar

Gisteravond was een van de drie slachtoffers nog kritiek, maar op dit moment is alle levensgevaar geweken. Alle drie slachtoffers verblijven wel nog in het ziekenhuis.

