Dader verkeersagressie Berchem aangehouden

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 24-jarige man uit Kontich aangehouden voor poging doodslag na een geval van extreme verkeersagressie gisteren. De man had een andere bestuurder aangereden die was uitgestapt om verhaal te halen na een conflict op de Singel in Antwerpen.

Een banale discussie over een invoegmanoeuvre op de Singel was gisteren iets voor 17 uur volledig uit de hand gelopen. Een autobestuurder stapte aan één van de volgende verkeerslichten uit om verhaal te halen bij de andere bestuurder.

Daarop reed de chauffeur de uitgestapte man aan. De bestuurder van het aanrijdende voertuig vluchtte weg, maar meldde zich korte tijd later aan bij de politiezone Hekla. De achtergebleven aangereden bestuurder werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De 24-jarige verdachte is deze morgen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Antwerpen, die hem aangehouden heeft voor poging doodslag. Hij moet donderdag voor de raadkamer te verschijnen.