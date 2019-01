Dader van dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf vrij onder voorwaarden

De man die zaterdag in Zonnebeke een 71-jarige vrouw aanreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Ieper. De fietsster overleed later aan haar verwondingen.

De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Na het ongeval legde de man een positieve ademtest af. Er werd ook een bloedstaal genomen om te controleren of hij op het ogenblik van het ongeval onder invloed van verdovende middelen was.

"Hij verklaarde achteraf dat hij dacht dat hij een paaltje had geraakt en daarom niet was gestopt", vertelt parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet. Hij kwam vandaag (maandag) vrij onder voorwaarden. Zo mag hij onder andere geen alcohol meer drinken of verdovende middelen gebruiken.