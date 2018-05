"Dader schietpartij trok op met geradicaliseerde gevangenen"

De dader van de schietpartij in Luik zou Benjamin Herman zijn, een 31-jarige man uit Rochefort. Dat bevestigt een gerechtelijke bron aan VTM NIEUWS. Hij zat in de gevangenis van Marche-en-Famenne voor “klassieke” misdaden en had een uitgaansvergunning. Een cipier van de gevangenis getuigt anoniem bij VTM NIEUWS. De schietpartij zou het resultaat zijn van een politiecontrole die uit de hand liep.

Benjamin Herman, een dertiger met Belgische nationaliteit uit Rochefort, zou gisteren zijn vrijgekomen uit de gevangenis van Marche-en-Famenne. De man had een uitgaansvergunning gekregen. Dat betekent dat de gedetineerde enkele uren de gevangenis mag verlaten in het kader van de voorbereiding van zijn reklassering.

Anonieme getuigenis Een cipier van de gevangenis van Marche-en-Famenne kent de dader en getuigt anoniem aan VTM NIEUWS. "Hij was al eerder bekeerd tot de islam. We hebben daar toen rapporten over opgesteld. Hij werd niet opgevolgd zoals sommige andere geradicaliseerde gevangenen bij ons. Afgelopen weekend nog zeiden we dat we vonden dat hij nogal op zichzelf was gekeerd. In de binnenkoer trok hij op met geradicaliseerde gedetineerden, een van hen wordt trouwens in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Die informatie is wel degelijk doorgegeven aan de (gevangenis)directie en dus onvermijdelijk ook aan Brussel."

Radicalisering

De naam van de man komt voor in drie dossiers: twee van de Staatsveiligheid en eentje van de politie. Dat zegt premier Charles Michel. "De man was niet gekend voor radicalisering maar duikt op in dossiers van anderen die gevolgd werden."

Jambon: geen netwerk Minister van Binnenlandse Zaken heeft in de studio van VTM NIEUWS verklaard dat hij het onderzoek afwacht vooraleer hij conclusies trekt. "Het is niet duidelijk of het gaat om een geradicaliseerde man, om terrorisme. Het is te vroeg om nu al conclusies te trekken, het onderzoekt wordt volop gevoerd. Wel wijst alles erop dat de man geen deel uitmaakte van een groter netwerk en dus een eenzaat was die alleen actie heeft ondernomen."

Afgelopen nacht hebben drie mannen ook een juwelier overvallen in Rochefort. Een van de mannen was gewapend. Even later werd in Marche-en-Famenne een dertigjarige man vermoord. De politie sluit niet uit dat de dader van beide feiten Benjamin Herman is. Vanmiddag werd Herman toevallig gecontroleerd door twee politieagenten. Zij ontdekten waarschijnlijk dat hij zich niet gemeld had in de gevangenis, waarna de situatie uit de hand liep.

Dienstwapen

Het parket bevestigt dat de schutter de agenten eerst met een mes heeft aangevallen en daarna het wapen van een van hen heeft afgenomen. Vervolgens schoot hij het tweetal, twee vrouwelijke hulpagenten, dood. Benjamin Herman schoot ook de inzittende van een wagen die hij wilde stelen, dood. Het gaat om een 22-jarige man. In het vuurgevecht met de politie vielen nog vier gewonden langs politiezijde, maar geen enkele van hen zou zwaargewond zijn.

Gijzeling

Herman werd doodgeschoten door de politie, bevestigt het parket van Luik. De man werd geneutraliseerd aan een school waar hij na de schietpartij naartoe was gevlucht en er even een schoonmaakster gijzelde. Toen hij het gebouw al schietend verliet, werd de man neergeschoten door de politie. De leerlingen van de betrokken school worden opgevangen in een andere school en krijgen psychologische begeleiding.

Het federaal parket lijkt uit te gaan van een terreuraanslag en heeft een onderzoek geopend. Het dreigingsniveau blijft voorlopig op 2, meldt het crisiscentrum van de federale regering.

Penitentiair verlof

De schutter was volgens minister van Justitie Koen Geens met penitentiair verlof (tweedaags verlof uit de gevangenis). "De man was al voor de veertiende keer met penitentiair verlof en had al elf uitgangsvergunningen gekregen, zonder problemen", zegt Geens. De man zat sinds 2003 quasi onafgebroken in de gevangenis, als multirecidivist en zou in 2020 vrijkomen.

Geens wijst erop dat er altijd een risico is. "Als we de man in 2020 vrijlaten, is het niet zeker dat hij na 2020 niets meer verkeerd doet."

