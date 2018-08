Dader schietpartij Spa opgepakt

De dader van de schietpartij in Spa, waarbij vannacht een agent om het leven kwam, is opgepakt. Dat heeft VTM NIEUWS uit goede bron vernomen. Het gaat om een 36-jarige Nederlander, over zijn motief is nog niets bekend.

Enkele agenten werden vannacht opgeroepen voor een interventie. Vanuit een voertuig waarin drie mensen zaten, volgens buurtbewoners een taxi, is daarbij (minstens) een schot gelost, waardoor de agent om het leven kwam. Volgens de getuige zou ook de tweede agent geschoten hebben. De kans is dus groot dat de schutter gewond is.

De politie zette een klopjacht in op de dader(s). Vanochtend rond 9.00 is een persoon opgepakt in een nabijgelegen bos. Het gaat om een 36-jarige Nederlander. Over zijn motief is nog niets bekend.

