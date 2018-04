Dader schietincident blijft aangehouden

De man die gisteren een agente onder vuur nam met een gestolen pistool, op de jeugdrechtbank van Kortrijk, blijft aangehouden. Dat meldt het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk.

De man van 1971 uit Avelgem moest gisteren met zijn zoon op de Kortrijkse jeugdrechtbank verschijnen. De rechtbank beval een plaatsing in een instelling. De vader ging daar niet mee akkoord, waarop een schermutseling ontstond. Hij wist in het tumult een wapen van een agent te ontfutselen. Hij plaatste dat wapen vervolgens tegen een agente en haalde zelfs de trekker over. Het wapen was geladen, maar niet gewapend, wat wil zeggen dat er geen kogel in de loop zat.

Zoon gevat

Uiteindelijk kon hij gevat en overmeesterd worden. Hij is vanochtend voorgeleid en blijft aangehouden. Zijn zoon kon in de chaos wegvluchten, maar is later op de avond teruggevonden.

