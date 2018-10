Dader opgepakt voor dubbele moord in Kortrijks studentenhuis

In Kortrijk is een verdachte opgepakt voor de dubbele moord in een studentenhuis. Het gaat om een Afghaanse man, die handelde uit rivaliteit. Dat heeft VTM NIEUWS uit goede bron vernomen. De identiteit van de slachtoffers is intussen ook bekend.

De man drong het studentenhuis binnen en stak een Afghaanse jongeman (18) en een meisje dood. Iemand van de poetsdienst trof vanmorgen een persoon bewusteloos aan in de buurt van de lift op het gelijkvloers. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden enkel het overlijden vaststellen. Even later vonden de hulpdiensten ook het levenloze lichaam van een tweede persoon.

Intussen is een verdachte opgepakt voor de dubbele moord. Het gaat om een man van Afghaanse afkomst, die zou gehandeld hebben uit rivaliteit. De man raakte gewond bij de moord en werd opgepakt toen hij naar de spoeddiensten ging.

De twee personen die er verbleven waren vermoedelijk geen studenten, maar personen uit het Afghaanse milieu die door het OCMW onderdak hadden gekregen in het studentenhuis.