Dader moord Geluwe bekent, en wordt aangehouden

De 29-jarige verdachte van een moord van twee jaar geleden in Geluwe bij Ieper, heeft bekentenissen afgelegd. De onderzoeksrechter heeft de man zonet aangehouden. De dader heeft het slachtoffer, een Vietnamese vrouw van dertig, gedood en daarna in een sloot gedumpt, zegt hij.

De politie bracht de man weg richting gevangenis, met een kap op zijn hoofd. Hij is pas gisteren opgepakt. Bijna twee jaar lang heeft hij de moord verzwegen. Ook zijn familie en vriendin wisten van niets.

Hij leerde het slachtoffer in Japan kennen, waar hij toen voor zijn werk was. Daarna overtuigde hij de vrouw om naar België te komen. Waarom hij haar vermoord heeft, is nog niet duidelijk.