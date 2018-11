Dader dodelijk ongeval Ieper geeft zich aan bij politie

De autobestuurder die gisteren een 88-jarige man doodreed in Ieper en nadien vluchtmisdrijf pleegde, heeft zich zonet aangegeven bij de politie. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Het slachtoffer overleed vandaag in het ziekenhuis.

Gisteren omstreeks 17.45 uur wilde een 88-jarige man de Oude Veurnestraat in Ieper oversteken, maar hij werd aangereden door een auto. De man werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurder van de wagen was spoorloos en de politie lanceerde een oproep. “De bestuurder van de auto heeft de vlucht genomen”, zei hoofdcommissaris Georges Aeck van de lokale politie aan VTM NIEUWS. “De bestuurder reed met een lichtgekleurde, vermoedelijk witte personenwagen.” De politie deed ook een oproep tot getuigen via sociale media. De dader heeft zich zonet gemeld bij de politie.