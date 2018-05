Dader Brussel-Zuid geïdentificeerd, maar niet gevat

De man die in de loop van deze namiddag een schot loste in het station van Brussel-Zuid is geïdentificeerd, maar nog niet opgepakt. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd in Terzake. Het parket kan die informatie nog niet bevestigen.

In het station Brussel-Zuid werden twee perrons deze namiddag ontruimd na een politie-interventie. Het Brussels parket bevestigt dat een verdachte even na 17.00 uur één schot heeft gelost, gericht naar de grond op een van de perrons. Er vielen geen gewonden, maar de schutter wordt momenteel wel nog actief opgespoord.

De perrons aan spoor 9 en 10 werden op politiebevel ontruimd, net als een deel van de centrale stationshal. Even werd gedacht dat het om vals alarm ging en dat enkele jongeren met voetzoekers gegooid zouden hebben. Na analyse van de camerabeelden bleek echter dat een man één schot had gelost met een handvuurwapen. Bij het incident raakte niemand gewond, maar de verdachte verliet het station en sloeg op de vlucht.

De motieven van de man zijn voorlopig onduidelijk. "Op het eerste gezicht is er niets dat in de richting van terrorisme wijst, maar dat wordt onderzocht", zegt Ine Van Wymersch van het Brussels parket aan VTM NIEUWS.