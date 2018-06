Daarom zijn er meer kinderen met bril

Steeds meer kinderen zijn bijziend en moeten daarom een bril dragen. We denken meteen aan het gebruik van smartphones als grote oorzaak, maar volgens kinderoogarts Catherine Cassiman speelt vooral een gebrek aan daglicht een grote rol. "Maar wie vaak op schermen kijkt, zit ook vaker binnen." Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Eén op de vier dertienjarigen draagt vandaag de dag een bril of lenzen om ver te kunnen kijken. Dat toont en studie van het Nederlandse Erasmus MC, een universitair Medisch Centrum dat 10.000 Rotterdamse kinderen volgde van foetus tot adolescentie. Volgens de onderzoekers zouden de cijfers voor 21-jarigen zelfs oplopen tot de helft.

Volgens kinderoogarts Catherine Cassiman van het UZ Leuven is nooit bewezen dat het vele turen op schermen van smartphones en tablets het zicht van kinderen zou schaden. "Het klopt dat bijziendheid toeneemt bij kinderen in westerse landen met veel technische snufjes. Bijziendheid komt daarnaast vaker voor bij kinderen die veel lezen, knutselen en op de computer spelen, of bij studenten die met hun neus in de boeken zitten."

Daglicht beschermt de ogen

"Wat we wél weten, is dat veel tijd in daglicht doorbrengen, beschermend werkt voor de ogen”, aldus Cassiman. "Kinderen die veel binnen zitten om te lezen of naar schermen te staren, zouden net zo goed bijziend kunnen worden door een gebrek aan natuurlijk licht."

“Het is ook bewezen dat te veel schermgebruik scheelheid in de hand kan werken en schade kan brengen aan de neurologische ontwikkeling van kinderen”, voegt Cassiman nog toe.